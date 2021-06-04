4 червня секретар РНБО Олексій Данілов відзвітував про застосування санкцій проти кримінальних авторитерів. За його словами, на початку року в Україні перебувало 34 злодія в законі, наразі їх нуль.

Про це стало відомо під час прес-конференції за підсумками засідання РНБО.

– З початку року на території України перебувало 34 людини, які мали статус злодія у законі. На сьогодні у нас таких людей – 0. Після рішення РНБО їх було 17, сьогодні жодного злочинця під цими атрибутами у нашій країні немає, – наголосив Данілов.

Також секретар РНБО розповів про виконання санкцій щодо 111 кримінальних авторитетів, які перебували в Україні.

– Зі 111 лишилося 42, щодо яких наразі триває процедура видворення з нашої країни. 36 вирушили за місцем свого бажання, 33 перебувають під слідством.

Данілов наголосив, що найближчим часом кримінальних авторитетів так само буде нуль.

Санкції щодо кримінальних авторитетів

Санкції проти кримінальних авторитетів запровадила Рада національної безпеки та оборони 14 травня. У списку 557 злодіїв у законі та 111 кримінальних авторитетів.

21 травня Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО. Санкції поширяться на ватажків “ДНР” і “ЛНР”, так званого очільника Криму Сергія Аксьонова, російську компанію Яндекс та низку медіа.