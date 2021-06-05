Я не собираюсь вас пугать: Аваков о возможности войны с РФ

Министерство внутренних дел Украины получило разведданные по поводу возможных провокаций со стороны России после запуска газопровода Северный поток-2.

По словам главы МВД Арсена Авакова, газ по-прежнему транспортируется через украинский газопровод, но президент РФ Владимир Путин может попробовать пустить голубое топливо в обход Украины.

— Мы говорим о реальных угрозах. Мы готовы к тому, что никто не будет ждать провокаций и попыток терактов на нашем участке газопровода. Учитывая это, мы рассматриваем различные сценарии, в том числе на объектах критической инфраструктуры, – отметил министр.

Аваков также рассказал, что подразделения ГСЧС, Национальной полиции, Нацгвардии, а также Государственной пограничной службы прорабатывали на учениях в Харьковской области различные сценарии возможного развития ситуации.

По словам министра, такие меры необходимы для того, чтобы армия и МВД были готовы вмешаться и обеспечить порядок, если это будет необходимо.

— Я не собираюсь кого-то запугивать тем, что завтра начнется война, – констатировал Аваков.

Обострение на Донбассе

1 июня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предупредил о том, что Россия намерена отправить 20 дополнительных подразделений на границу с Европой, чтобы легализовать военный контингент, стянутый к украинской границе.

По словам Геращенко, официальный Киев должен в кратчайшие сроки принять закон о национальном сопротивлении, чтобы усилить свою обороноспособность.

Замминистра внутренних дел пояснил, что подобная инициатива позволит даже гражданскому населению организоваться в отряды и тренироваться с оружием.

Источник: Суспільне