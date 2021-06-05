Я не збираюся вас лякати: Аваков щодо можливості війни з РФ

Міністерство внутрішніх справ України отримало розвіддані щодо можливих провокацій з боку Росії після запуску газопроводу Північний потік-2.

За словами голови МВС Арсена Авакова, газ як і раніше транспортується через український газопровід, але президент РФ Володимир Путін може спробувати запустити блакитне паливо в обхід України.

– Ми говоримо про реальні загрози. не чекатиме, що будуть провокації та спроби терактів на нашій ділянці газопроводу. З огляду на це, ми розглядаємо різні сценарії, в тому числі на об’єктах критичної інфраструктури, – зазначив міністр.

Аваков також розповів, що підрозділи ДСНС, Національної поліції, Нацгвардії, а також Державної прикордонної служби відпрацьовували на навчаннях в Харківській області різні сценарії можливого розвитку ситуації.

За словами міністра, такі заходи необхідні для того, щоб армія та МВС були готові втрутитися та забезпечити лад, якщо це буде необхідно.

– Я не збираюся когось лякати тим, що завтра почнеться війна, – констатував Аваков.

Загострення на Донбасі

1 червня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко попередив про те, що Росія має намір відправити 20 додаткових підрозділів на кордон з Європою, щоб легалізувати військовий контингент, який стягнуто до українського кордону.

За словами Геращенка, офіційний Київ повинен в найкоротші терміни прийняти закон про національний опір, щоб посилити свою обороноздатність.

Заступник міністра внутрішніх справ пояснив, що ця ініціатива дозволить навіть цивільному населенню бути організованими у загони та тренуватися зі зброєю.

Джерело: Суспільне