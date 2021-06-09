Почти полторы сотни народных депутатов в мае получили в общей сложности 2 937 400 грн компенсации за аренду жилья или номера в отеле.

Аппарат Верховной Рады обнародовал список из 144 нардепов, которые воспользовались правом получения компенсации стоимости аренды жилья или найма номера в отеле.

Наибольшую сумму получил нардеп от Слуги народа Дмитрий Припутень — 78 тыс. рнг, поскольку это за четыре месяца — с января по апрель.

По 39 650 грн (за январь и апрель) выплатили Елене Винтоняк и Дмитрию Микише, 39,5 тыс. грн — Анатолию Драбовскому и 38 350 грн получил Андрей Богданец.

У всех остальных сумма компенсации составляет в пределах 20 тыс. грн.

Декларации чиновников за 2020

31 марта завершился срок подачи электронной декларации. Чиновники и депутаты удивили не только материальным благополучием, но и кое-какими духовными богатствами.

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