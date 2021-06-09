НАПК планирует обмениваться с США информацией об активах украинских чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось к США с просьбой, чтобы им предоставляли данные о зарубежных активах украинских чиновников.

В НАПК отметили, что эту информацию планируют использовать в судебных процессах в качестве доказательства.

Читайте Глава НАПК составил еще один протокол на Тупицкого

Глава НАПК Александр Новиков встретился с заместителем помощника генпрокурора США Брюсом Суорцем, а также представителем Госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом.

В ходе встречи Новиков рассказал о важности такого обмена информацией, так как НАПК получает много сообщений о незадекларированном имуществе чиновников в США.

В агентстве заверили, что Украина и США договорились работать над налаживанием общего доступа и в дальнейшем.

НАПК и закон о лжи в декларациях

3 июня НАПК обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать закон 4651, который позволит чиновникам записывать имущество на родственников.

В агентстве объяснили, что сначала документ был направлен на то, чтобы восстановить уголовное наказание за недостоверное декларирование, а после внесения поправок позволяет чиновникам уклоняться от декларирования имущества членов семьи.

Источник: НАПК