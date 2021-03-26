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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Глава НАПК составил еще один протокол на Тупицкого

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил новый административный протокол относительно отстраненного судьи КСУ Александра Тупицкого.

Тупицький

Протокол составили по ч. 1 ст. 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отстраненный от должности судьи Александр Тупицкий незаконно выдал распоряжение. Этим документом Тупицкий отменил заседание КСУ относительно его прошлого проступка.

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Государственное бюро расследований направило в НАПК обращение, благодаря которому узнали об этом нарушении.

Протоколы против Тупицкого

Утром 26 марта должно было состояться заседание в киевском суде из-за того, что глава НАПК составил два протокола на Александра Тупицкого. Они касались его действий во время голосования по декларированию земельного участка во временно оккупированном Крыму.

Из-за этих обвинений 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого с должности судьи КСУ сроком на один месяц.

Однако отстраненный судья не явился на заседание. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, суд может рассмотреть дело только с участием обвиняемого.

Фото: КСУ

Источник: НАПК

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