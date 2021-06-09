НАЗК планує обмінюватись із США інформацією про активи українських чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до Сполучених Штатів із проханням, щоб їм надавали дані про закордонні активи українських чиновників.

У НАЗК зазначили, що цю інформацію планують використовувати у судових процесах в якості доказу.

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Голова НАЗК Олександр Новіков зустрівся із заступником помічника генпрокурора США Брюсом Суорцем, а також представником Держсекретаря з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом.

У ході зустрічі Новіков розповів про важливість такого обміну інформацією, адже НАЗК отримує багато повідомлень про незадеклароване майно чиновників у США.

У агентстві запевнили, що Україна та США домовились працювати над налагодженням обміну такими даними і надалі.

НАЗК та закон про брехню в деклараціях

3 червня НАЗК звернулося до президента Володимира Зеленського із проханням ветувати закон 4651, який дозволить посадовцям записувати майно на родичів.

У агентстві пояснили, що спочатку документ був направлений на те, щоб відновити кримінальне покарання за недостовірне декларування, а після внесення поправок дає змогу посадовцям ухилятися від декларування майна членів сім’ї.

Джерело: НАЗК