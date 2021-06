Европейское будущее Украины в центре внимания ЕС — Кулеба

Украина остается в центре внимания повестки дня внешней политики Германии и Евросоюза.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с главой комитета Бундестага по вопросам внешней политики Норбертом Реттгеном в Берлине.

Так, во время визита они обсуждали европейское будущее Украины.

Ukraine’s European future was at the heart of our discussion with @n_roettgen in Berlin today. Excellent meeting. Glad to know Ukraine remains on top of German and European foreign policy agenda. https://t.co/xMfiTrnEuW

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 8, 2021