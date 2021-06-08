Європейське майбутнє України в центрі уваги ЄС – Кулеба

Україна залишається в центрі уваги порядку денного зовнішньої політики Німеччини і Євросоюзу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з главою комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норбертом Реттгеном у Берліні.

Так, під час візиту вони обговорювали європейське майбутнє України.

– Європейське майбутнє України було в центрі нашої дискусії з Норбертом Реттгеном в Берліні сьогодні. Відмінна зустріч. Приємно знати, що Україна залишається в центрі уваги порядку денного зовнішньої політики Німеччини і Європи, – зауважив Кулеба.

Ukraine’s European future was at the heart of our discussion with @n_roettgen in Berlin today. Excellent meeting. Glad to know Ukraine remains on top of German and European foreign policy agenda. https://t.co/xMfiTrnEuW — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 8, 2021

Водночас Реттген запевнив, що Німеччина і ЄС продовжуватимть підтримувати Україну на її демократичному і європейському шляху.

– Це була велика честь і приємна зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Бундестазі. Німеччина і ЄС продовжуватимуть підтримувати Україну. Право цієї країни на самовизначення мають поважати усі, зокрема і Росія, – наголосив він.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив на важливості двопартійної підтримки в Конгресі США з боку Демократичної та Республіканської партій на тлі російської агресії та будівництва Північного потоку-2.

Він зазначив, що ця підтримка необхідна для стратегічного партнерства між Штатами і Україною.