Європейське майбутнє України в центрі уваги ЄС – Кулеба

Україна залишається в центрі уваги порядку денного зовнішньої політики Німеччини і Євросоюзу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з главою комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норбертом Реттгеном у Берліні.

Так, під час візиту вони обговорювали європейське майбутнє України.

Ukraine’s European future was at the heart of our discussion with @n_roettgen in Berlin today. Excellent meeting. Glad to know Ukraine remains on top of German and European foreign policy agenda. https://t.co/xMfiTrnEuW

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 8, 2021