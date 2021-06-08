Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

Європейське майбутнє України в центрі уваги ЄС – Кулеба

Європейське майбутнє України в центрі уваги ЄС – Кулеба

Україна залишається в центрі уваги порядку денного зовнішньої політики Німеччини і Євросоюзу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з главою комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норбертом Реттгеном у Берліні.

Так, під час візиту вони обговорювали європейське майбутнє України.

– Європейське майбутнє України було в центрі нашої дискусії з Норбертом Реттгеном в Берліні сьогодні. Відмінна зустріч. Приємно знати, що Україна залишається в центрі уваги порядку денного зовнішньої політики Німеччини і Європи, – зауважив Кулеба.

Водночас Реттген запевнив, що Німеччина і ЄС продовжуватимть підтримувати Україну на її демократичному і європейському шляху.

– Це була велика честь і приємна зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Бундестазі. Німеччина і ЄС продовжуватимуть підтримувати Україну. Право цієї країни на самовизначення мають поважати усі, зокрема і Росія, – наголосив він.

Читайте
Зближення Білорусі з Росією загрожує нацбезпеці України - Кулеба

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив на важливості двопартійної підтримки в Конгресі США з боку Демократичної та Республіканської партій на тлі російської агресії та будівництва Північного потоку-2.

Він зазначив, що ця підтримка необхідна для стратегічного партнерства між Штатами і Україною.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка