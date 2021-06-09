Кроме деоккупации и прекращения агрессии, Украина потребует от РФ репарации — Кабмин

Украина пересмотрит свою политику в отношении Российской Федерации только после прекращения вооруженной агрессии, возвращения всех оккупированных территорий и выплаты репарации за нанесенный ущерб.

Об этом говорится в стратегии Кабинета министров, заданной на заседании 9 июня.

— Очевидными условиями пересмотра отношений с Российской Федерацией и перехода от конфронтации к “мирному сосуществованию” должны быть прекращение РФ агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причиненный Украине вследствие временной оккупации территорий, отказ Российской Федерации от практики вмешательства во внутренние дела Украины, — отмечается в стратегии.

В документе также отмечается, что до момента возвращения территорий и прекращения агрессии, Украина будет пытаться максимально сократить зависимость от торговли с Россией.

Также отмечается, что Киев будет использовать все имеющиеся международные механизмы, чтобы усилить давление санкций на РФ и заставить ее прекратить нарушение прав и свобод человека на оккупированных территориях.

стратегія by Софія Зінов’єва on Scribd

Когда украинская вода потечет в Крым

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что позиция МИД остается неизменной и украинская вода никогда не потечет в Крым, пока он находится под российской оккупацией.

В МИД также отметили, что как государство-оккупант, Россия должна осознать свою ответственность.