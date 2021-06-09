Крім деокупації і припинення агресії, Україна вимагатиме від РФ репарації – Кабмін

Україна перегляне свою політику у відношенні до Російської Федерації тільки після припинення збройної агресії, повернення усіх окупованих територій та виплату репарацій за нанесену шкоду.

Про це йдеться у стратегії, яку Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 9 червня.

– Очевидними умовами перегляду відносин з Російською Федерацією і переходу від конфронтації до “мирного співіснування” повинні бути припинення РФ агресії проти України і повернення тимчасово окупованих територій, здійснення компенсації та інших форм репарації за шкоду, заподіяну України внаслідок тимчасової окупації територій, відмова Російської Федерації від практики втручання у внутрішні справи України, – наголошується у стратегії.

У документі також зазначається, що до моменту повернення територій і припинення агресії, Україна намагатиметься максимально скоротити залежність від торгівлі з Росією.

Також наголошується, що Київ використовуватиме усі наявні міжнародні механізми, щоб посилити тиск санкцій на РФ та змусити її припинити порушення прав і свобод людини на окупованих територіях.

стратегія by Софія Зінов’єва on Scribd

Коли українська вода потече в Крим

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що позиція МЗС залишається незмінною і українська вода ніколи не потече в Крим, доки він знаходиться під російською окупацією.

У МЗС також наголосили, що як держава-окупант, Росія повинна усвідомити свою відповідальність.