Перед встречей Байдена с Путиным Украина и США согласовали свои позиции — ОП

Накануне встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина Украина и Штаты скоординировали свои позиции.

То же самое касается саммита НАТО и других переговоров на высшем уровне, запланированных на июнь. В этом заверил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, который отвечает за внешнюю политику.

Он напомнил, что США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и безопасность Украины. Поэтому именно на основе этих принципов будет происходить обсуждение всех тем, касающихся украинских интересов.

Также Андрей Сибига добавил: для Украины важно, чтобы в глобальной политике было больше предсказуемости и больше уважения к нормам международного права.

— Именно такой результат будет выгодным не только для нас, но и для всех участников международных отношений, если он будет достигнут на американо-российских переговорах, — объяснил он.

Встреча Байдена и Путина

Встреча президентов США и России состоится 16 июля в Женеве. Среди ряда вопросов, которые планируют обсудить Джо Байден и Владимир Путин, будет также российская агрессия против Украины.

Накануне встречи состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского, во время которого президент США заверил, что твердо будет отстаивать суверенитет Украины.