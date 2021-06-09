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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Перед зустріччю Байдена з Путіним Україна і США узгодили свої позиції – ОП

офіс президента

Напередодні зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна Україна та Штати скоординували свої позиції.

Те саме стосується саміту НАТО та інших переговорів на найвищому рівні, запланованих на червень. У цьому запевнив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, який відповідає за зовнішню політику.

Він нагадав, що США підтримують суверенітет, територіальну цілісність і безпеку України. Тому саме на основі цих принципів відбуватиметься обговорення всіх тем, які стосуються українських інтересів.

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Також Андрій Сибіга додав: для України важливо, щоб у глобальній політиці було більше передбачуваності і більше поваги до норм міжнародного права.

– Саме такий результат буде вигідним не тільки для нас, а й для всіх учасників міжнародних відносин, якщо він буде досягнутий на американо-російських переговорах, – пояснив він.

Зустріч Байдена і Путіна

Зустріч президентів США і Росії відбудеться 16 липня у Женеві. Серед низки питань, які планують обговорити Джо Байден і Володимир Путін, буде також російська агресія проти України.

Напередодні зустрічі відбулася телефонна розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського, під час якої президент США запевнив, що твердо відстоюватиме суверенітет України.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Офіс президента

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