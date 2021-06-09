Позиция США в отношении Украины на встрече с Путиным будет непреклонной — Ермак

На встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным глава США будет придерживаться непоколебимой и четкой позиции относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак и отметил, что сделал такой вывод после телефонного разговора Зеленского с Байденом.
— Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины, всегда поддерживают территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Это же президент Украины услышал и во время этого разговора с президентом США. Эта позиция является принципиальной и непоколебимой, — отметил Ермак.
Также глава ОП рассказал, что переговоры Байдена с Путиным чрезвычайно важны для всего мира и добавил, что любые вопросы об Украине без ее участия решаться не будут.
Украина на встрече президентов
Заместитель председателя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что США и Украина согласовали и скоординировали свои позиции.
Сибига также добавил, что предсказуемость в глобальной политике очень важна для Украины.