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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Позиция США в отношении Украины на встрече с Путиным будет непреклонной — Ермак

андрій єрмак

На встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным глава США будет придерживаться непоколебимой и четкой позиции относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак и отметил, что сделал такой вывод после телефонного разговора Зеленского с Байденом.

— Соединенные Штаты являются стратегическим партнером Украины, всегда поддерживают территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Это же президент Украины услышал и во время этого разговора с президентом США. Эта позиция является принципиальной и непоколебимой, — отметил Ермак.

Также глава ОП рассказал, что переговоры Байдена с Путиным чрезвычайно важны для всего мира и добавил, что любые вопросы об Украине без ее участия решаться не будут.

Украина на встрече президентов

Заместитель председателя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что США и Украина согласовали и скоординировали свои позиции.

Сибига также добавил, что предсказуемость в глобальной политике очень важна для Украины.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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