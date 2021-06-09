Позиція США щодо України на зустрічі з Путіним буде непохитною – Єрмак

На зустрічі Джо Байдена із Володимиром Путіним очільник США буде притримуватись непохитної та чіткої позиції щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак і зазначив, що зробив такий висновок після телефонної розмови Зеленського з Байденом.

– Сполучені Штати є стратегічним партнером України, який завжди підтримує територіальну цілісність і суверенітет нашої країни. Це саме президент України почув і під час цієї розмови з президентом США. Ця позиція є принциповою і непохитною, – наголосив Єрмак.

Також очільник ОП розповів, що переговори Байдена з Путіним є надзвичайно важливими для усього світу і додав, що будь-які питання про Україну без її участі вирішуватись не будуть.

Україна на зустрічі президентів

Заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що США та Україна узгодили та скоординували свої позиції.

Сибіга також додав, що передбачуваність у глобальній політиці дуже важлива для України.