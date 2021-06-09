Россия в ТГК блокирует возобновление работы КПВВ — Кравчук

Освобождение четырех тяжелобольных украинцев и разблокирование работы КПВВ — с такими требованиями 9 июня обратился глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук во время консультаций в режиме видеоконференции.

Речь идет о четырех гражданах Украины, которых удерживают на территории ОРДЛО. Их освобождение необходимо для обеспечения надлежащего лечения.

А восстановление работы КПВВ сейчас необходимо из-за начала летних отпусков и школьных каникул.

Однако российская сторона проигнорировала эти и другие инициативы — по возвращению к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, скорейшему освобождения всех лиц и т. п.

Фото: ДПСУ