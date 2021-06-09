Росія в ТГК блокує відновлення роботи КПВВ – Кравчук

Звільнення чотирьох тяжкохворих українців та розблокування роботи КПВВ – з такими вимогами 9 червня звернувся глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук під час консультацій у режимі відеоконференції.

Йдеться про чотирьох громадян України, яких утримують на території ОРДЛО. Їх звільнення необхідне для забезпечення належного лікування.

А відновлення роботи КПВВ нині необхідне через початок літніх відпусток та шкільних канікул.

Проте російська сторона проігнорувала ці та інші ініціативи – щодо повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню, якнайшвидшого звільнення всіх осіб тощо.

Фото: ДПСУ