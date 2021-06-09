Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Росія в ТГК блокує відновлення роботи КПВВ – Кравчук

КПВВ Золоте

Звільнення чотирьох тяжкохворих українців та розблокування роботи КПВВ – з такими вимогами 9 червня звернувся глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук під час консультацій у режимі відеоконференції.

Йдеться про чотирьох громадян України, яких утримують на території ОРДЛО. Їх звільнення необхідне для забезпечення належного лікування.

А відновлення роботи КПВВ нині необхідне через початок літніх відпусток та шкільних канікул.

Проте російська сторона проігнорувала ці та інші ініціативи – щодо повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню, якнайшвидшого звільнення всіх осіб тощо.

Фото: ДПСУ

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка