Первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что на следующей неделе состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

— У нас много вопросов, требующих рассмотрения во втором чтении. Это и законы из пакета МВФ, судебная реформа, реформа банковской сферы. Поэтому те законы, которые прошли первое чтение, они будут рассматриваться на внеочередном заседании. Это отнимает много времени, — подчеркнул нардеп.

По его словам, речь идет и о антиолигархическом законе, об изменении налоговых правил, пакете законов по оборонной промышленности и в целом сферы нацбезопасности — о национальном сопротивлении, о критической инфраструктуре, а еще пакет документов относительно экономических вопросов.

Корниенко подтвердил, что на следующей неделе нардепы также рассмотрят инициированный президентом закон о коренных народах.

Защита коренных народов

18 мая президент Владимир Зеленский внес в парламент безотлагательный законопроект (№5506) О коренных народах Украины.

В документе определены права коренных народов, особенности их реализации, что будет способствовать развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности.

Глава государства выразил уверенность, что Рада рассмотрит его в сжатые сроки.