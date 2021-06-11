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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Стало известно, какие страны Украина считает самыми дружественными

Стало известно, какие страны Украина считает самыми дружественными

В Офисе президента назвали самые дружественные к Украине страны. Это ключевые союзники в вопросе стратегического сотрудничества.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

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По его словам, самыми дружественными к Украине государствами являются: США, Канада, Турция, Литва, Польша, а также все балтийские страны.

Сибига отметил, что Украина готова дальше продолжать расширять круг дружественных стран.

Среди прочего, заместитель главы ОП подчеркнул, что Венгрия является важным партнером для Украины.

Вступление Украины в НАТО

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка поддерживает членство Украины в НАТО.

По его словам, для потенциального присоединения к Североатлантическому Альянсу Украина имеет все необходимые инструменты.

Подробнее о вопросе вступления Украины в НАТО читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Украинская правда

Фото: УНИАН

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