Страны Балтии перед саммитом НАТО заявили о поддержке Украины

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

В Офисе президента назвали самые дружественные к Украине страны. Это ключевые союзники в вопросе стратегического сотрудничества.

По его словам, самыми дружественными к Украине государствами являются: США, Канада, Турция, Литва, Польша, а также все балтийские страны.

Сибига отметил, что Украина готова дальше продолжать расширять круг дружественных стран.

Среди прочего, заместитель главы ОП подчеркнул, что Венгрия является важным партнером для Украины.

Вступление Украины в НАТО

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка поддерживает членство Украины в НАТО.

По его словам, для потенциального присоединения к Североатлантическому Альянсу Украина имеет все необходимые инструменты.

Подробнее о вопросе вступления Украины в НАТО читайте в материале Фактов ICTV.