Глава ОБСЕ Анн Линде назвала открытие контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе со стороны боевиков приоритетным вопросом. По ее словам, это значительно облегчит ситуацию с правами человека.

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой 15 июня в Киеве.

Линде подчеркнула, что ценит открытие Украиной всех пунктов пропуска на линии разграничения.

— Но если мы откроем пункты пропуска с другой стороны на неподконтрольной территории, то они значительно облегчат ситуацию с правами человека для граждан, ежедневно пересекающих линию разграничения. Я буду держать этот вопрос в качестве приоритетного в моей повестке дня, — заявила глава ОБСЕ.

Линде заявила, что обеспокоена тем, что обстрелы со стороны оккупантов участились, а также гибелью гражданских людей на Донбассе.

— Я воспользовалась возможностью выразить свою обеспокоенность увеличением случаев нарушения режима прекращения огня и сообщениями о жертвах среди гражданских и военных. Я подчеркнула необходимость немедленного и полного соблюдения режима прекращения огня на Востоке Украины, — заявила Линде.

Отметим, на Донбассе полностью заблокированы дорожные коридоры на пяти контрольных пунктах въезда-выезда: Счастье, Золотое, Гнутово, Майорск и Марьинка.

Сейчас полноценно работает только КПВВ Станица Луганская и частично — Новотроицкое.

Деятельность миссии ОБСЕ

Киев настаивает на продолжении деятельности миссии ОБСЕ на российской границе с Украиной, заявил ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что текущий мандат ОБСЕ утратит силу после 31 июля.