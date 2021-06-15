Голова ОБСЄ Анн Лінде назвала відкриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі із боку бойовиків пріоритетним питанням. За її словами, це значно полегшить ситуацію з правами людини.

Про це вона заявила на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 15 червня в Києві.

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Лінде підкреслила, що цінує відкриття Україною всіх пунктів пропуску на лінії розмежування.

– Але якщо ми відкриємо пункти пропуску з іншого боку на непідконтрольній території, то вони значно полегшать ситуацію із правами людини для громадян, які щодня перетинають лінію розмежування. Я триматиму це питання як пріоритетне у моєму порядку денному, – заявила глава ОБСЄ.

Лінде заявила, що стурбована тим, що обстріли із боку окупантів почастішали, а також загибеллю цивільних людей на Донбасі.

– Також я скористалася можливістю висловити свою стурбованість збільшенням випадків порушення режиму припинення вогню і повідомленнями про жертви серед цивільних і військових. Я наголосила на необхідності негайного та повного дотримання режиму припинення вогню на Сході України, – заявила Лінде.

Зазначимо, на Донбасі повністю заблоковані дорожні коридори на п’яти контрольних пунктах в’їзду-виїзду: Щастя, Золоте, Гнутове, Майорськ і Мар’їнка.

Зараз повноцінно працює лише КПВВ Станиця Луганська і частково – Новотроїцьке.

Діяльність місії ОБСЄ

Київ наполягає на продовженні діяльності місії ОБСЄ на російському кордоні з Україною, заявив раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що поточний мандат ОБСЄ втратить силу після 31 липня.