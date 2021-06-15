Возможны коррупционные риски: МВФ проверит закон о налоговой амнистии

Международный валютный фонд проверит принятый Верховной Радой закон о налоговой амнистии.

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана, документ должен быть защищен от коррупционных рисков и возможности отмывания денег.

— Закон должен содержать норму о процедуре тщательной проверки, чтобы не допустить злоупотреблений со стороны публичных деятелей, их родственников, а также тесно связанных с ними лиц, — заявил Люнгман.

Закон о налоговой амнистии

Во вторник, 15 июня, Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект о налоговой амнистии.

За соответствующий документ проголосовали 243 народных депутата.

В частности, он разрешит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои настоящие доходы, избежав при этом наказания.