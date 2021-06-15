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Дмитро Кудрявцев |

Можливі корупційні ризики: МВФ перевірить закон про податкову амністію

Можливі корупційні ризики: МВФ перевірить закон про податкову амністію

Міжнародний валютний фонд перевірить прийнятий Верховною Радою закон щодо податкової амністії.

За словами постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана, документ має бути захищено від корупційних ризиків та можливості відмивання грошей.

– Закон має містити норму щодо процедури ретельної перевірки, аби не допустити зловживань з боку громадських діячів, їх родичів, а також тісно пов’язаних з ними осіб, – наголосив Люнгман.

Закон про податкову амністію

У вівторок, 15 червня, Верховна рада підтримала в другому читанні законопроект про податкову амністію.

За відповідний документ проголосували 243 народних депутата.

Зокрема, він дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні доходи, уникнувши при цьому покарання.

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