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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Создание портала сообщений о коррупции: Рада разблокировала подписание закона

Верховная Рада

Не хватило голосов народных депутатов для принятия постановления, которым бы отменялось решение Верховной Рады от 1 июня о принятии в целом законопроекта №3450 о создании портала сообщений о коррупции.

Этот документ предусматривает внесение изменений в закон О предотвращении коррупции, касающихся отдельных вопросов защиты обличителей.

Теперь закон может подписать спикер парламента Дмитрий Разумков, а затем и президент Владимир Зеленский.

 

Верховная Рада 1 июня приняла законопроект №3450 о внесении изменений в закон О предотвращении коррупции с учетом всех предложений президента Владимира Зеленского.

В частности, изменили определение внутренних каналов сообщения о возможных фактах коррупции, предусмотрели ответственность за незаконное использование персональных данных обличителей.

Кроме того, отменено требование к обличителя объяснять, откуда он взял известные ему факты, а также отменена норма о выплате вознаграждения после взыскания убытков в доход государства.

Фото: УНИАН

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