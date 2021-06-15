Створення порталу повідомлень про корупцію: Рада розблокувала підписання закону

Не вистачило голосів народних депутатів для ухвалення постанови, якою б скасовувалося рішення Верховної Ради від 1 червня щодо ухвалення в цілому законопроекту №3450 щодо створення порталу повідомлень про корупцію.

Цей документ передбачає внесення змін до закону Про запобігання корупції, які стосуються окремих питань захисту викривачів.

Тепер закон може підписати спікер парламенту Дмитро Разумков, а потім і президент Володимир Зеленський.

.#Рада9 відхилила #ПП3450-П Про скасування рішення Верховної Ради від 01.06.2021 про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій Президента України проекту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів pic.twitter.com/e2l3qZAJG9 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 15, 2021

Верховна Рада 1 червня ухвалила законопроект №3450 щодо внесення змін до закону Про запобігання корупції з урахуванням усіх пропозицій президента Володимира Зеленського.

Зокрема, змінили визначення внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупції, передбачили відповідальність за незаконне використання персональних даних викривачів.

Окрім того, скасовано вимогу до викривача пояснювати, звідки він взяв відомі йому факти, а також скасовано норму про виплату винагороди після стягнення збитків у дохід держави.