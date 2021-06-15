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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Створення порталу повідомлень про корупцію: Рада розблокувала підписання закону

Верховная Рада

Не вистачило голосів народних депутатів для ухвалення постанови, якою б скасовувалося рішення Верховної Ради від 1 червня щодо ухвалення в цілому законопроекту №3450 щодо створення порталу повідомлень про корупцію.

Цей документ передбачає внесення змін до закону Про запобігання корупції, які стосуються окремих питань захисту викривачів.

Тепер закон може підписати спікер парламенту Дмитро Разумков, а потім і президент Володимир Зеленський.

 

Верховна Рада 1 червня ухвалила законопроект №3450 щодо внесення змін до закону Про запобігання корупції з урахуванням усіх пропозицій президента Володимира Зеленського.

Зокрема, змінили визначення внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупції, передбачили відповідальність за незаконне використання персональних даних викривачів.

Окрім того, скасовано вимогу до викривача пояснювати, звідки він взяв відомі йому факти, а також скасовано норму про виплату винагороди після стягнення збитків у дохід держави.

Фото: УНІАН

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