Все украинские “воры в законе” и криминальные авторитеты координируются из России или других постсоветских стран.
Об этом сообщил основатель украинского Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур и добавил, что украинские воры в законе не являются самостоятельными фигурами, а подчиняются российским авторитетам.
По словам Валерия Кура, большинство российских криминальных авторитетов в свою очередь находятся “под колпаком” у ФСБ и МВД РФ и не имеют права действовать самостоятельно.
— Наши так называемые воры в законе просто дети для тех, которые в России. Ни один из них рот не раскроет, если попытается, условно говоря, быть самостоятельным или быть “коронованным” в украинском преступном сообществе, — отметил Кур.
Завербованные агенты ФСБ
В начале июня в Северодонецке украинские правоохранители задержали мужчину, который готовил теракт со взрывчаткой.
Его завербовали представители ФСБ Российской Федерации.
Следователи также установили, что через сообщников вражеский агент пытался украсть информацию о новейшем украинском вооружении.