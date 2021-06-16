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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Украинские криминальные авторитеты координируются из РФ — Кур

Украинские криминальные авторитеты координируются из РФ — Кур

Все украинские “воры в законе” и криминальные авторитеты координируются из России или других постсоветских стран.

Об этом сообщил основатель украинского Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур и добавил, что украинские воры в законе не являются самостоятельными фигурами, а подчиняются российским авторитетам.

По словам Валерия Кура, большинство российских криминальных авторитетов в свою очередь находятся “под колпаком” у ФСБ и МВД РФ и не имеют права действовать самостоятельно.

— Наши так называемые воры в законе просто дети для тех, которые в России. Ни один из них рот не раскроет, если попытается, условно говоря, быть самостоятельным или быть “коронованным” в украинском преступном сообществе, — отметил Кур.

Завербованные агенты ФСБ

В начале июня в Северодонецке украинские правоохранители задержали мужчину, который готовил теракт со взрывчаткой.

Его завербовали представители ФСБ Российской Федерации.

Следователи также установили, что через сообщников вражеский агент пытался украсть информацию о новейшем украинском вооружении.

Источник: РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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