Усі українські “злодії в законі” та кримінальні авторитети координуються із Росії або інших пострадянських країн.

Про це повідомив засновник українського Управління з боротьби із організованою злочинністю Валерій Кур і додав, що українські “злодії в законі” не є самостійними фігурами, а підкоряються російським авторитетам.

За словами Валерія Кура, більшість російських кримінальних авторитетів у свою чергу перебувають “під ковпаком” у ФСБ і МВС РФ і не мають права діяти самостійно.

– Наші так звані злодії в законі просто діти для тих, які в Росії. Жоден із них рота не розкриє, якщо спробує, умовно кажучи, бути самостійним або бути “коронованим” в українському злочинному співтоваристві, – зазначив Кур.

Завербовані агенти ФСБ

На початку червня у Сєвєродонецьку українські правоохоронці затримали чоловіка, який готував теракт із вибухівкою.

Його завербували представники ФСБ Російської Федерації.

Слідчі також встановили, що через спільників ворожий агент намагався вкрасти інформацію про новітнє українське озброєння.