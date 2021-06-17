Российский президент Владимир Путин после встречи с американским лидером Джо Байденом по-прежнему готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом российским СМИ рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
При этом, по его словам, конкретных шагов по подготовке встречи пока не предпринималось.
— Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не изменилось. Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было, — заявил Песков.
Встреча Зеленского и Путина
В конце апреля президент Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, в частности, непосредственно в зоне конфликта.
Тогда же глава государства поручил главе Офиса президента Андрей Ермак организовать встречу с Путиным.
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