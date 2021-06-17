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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Путин готов встретиться с Зеленским после встречи с Байденом — Песков

Путин

Российский президент Владимир Путин после встречи с американским лидером Джо Байденом по-прежнему готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом российским СМИ рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, конкретных шагов по подготовке встречи пока не предпринималось.

— Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не изменилось. Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было, — заявил Песков.

Встреча Зеленского и Путина

В конце апреля президент Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, в частности, непосредственно в зоне конфликта.

Тогда же глава государства поручил главе Офиса президента Андрей Ермак организовать встречу с Путиным.

Больше о возможной встрече Зеленского и Путина читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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