Російський президент Володимир Путін після зустрічі з американським лідером Джо Байденом як і раніше готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це російським ЗМІ розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Водночас, за його словами, конкретних кроків щодо підготовки зустрічі поки не робилося.

– Раніше президент Путін вже констатував свою готовність зустрітися з президентом Зеленським. Він про це говорив сам, публічно. Упевнений, що в цьому плані нічого не змінилося. Але поки, як ми знаємо, ніяких конкретних кроків щодо організації цієї зустрічі зроблено не було, – заявив Пєсков.

Зустріч Зеленського та Путіна

Наприкінці квітня президент Володимир Зеленський запропонував очільнику Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, зокрема, безпосередньо в зоні конфлікту.

Тоді ж глава держави доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку організувати зустріч з Путіним.

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