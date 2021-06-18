Окружной административный суд города Киева удовлетворил заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об обеспечении иска и остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, адресованного главе Кабмина.

Действие предписания будет остановлено до вступления в законную силу решения по делу относительно иска Дениса Шмыгаля к Нацагентству.

Меры обеспечения иска суд считает вынужденными, поскольку их непринятие приведет к негативным последствиям, для восстановления которых необходимо будет приложить значительные усилия и расходы.

Председатель НАПК Александр Новиков считает, что удовлетворение ходатайства премьер-министра еще раз доказывает, что судебная реформа крайне нуждается в реформировании:

– ОАСК рассмотрел ходатайство об обеспечении иска в рекордные сроки – менее чем за два дня. Такая скорость является беспрецедентной для украинского правосудия. Особенно учитывая то, что по состоянию на конец 2020 года в судах накопилось более 3 тыс. нерассмотренных дел в отношении коррупционеров.

В НАПК утверждают, что в соответствии с постановлением Высшего административного суда, обеспечение такого иска не соответствует цели правового применения обеспечения иска.

– То есть в данном случае истец просит суд признать противоправным и отменить предписание НАПК, а суд без рассмотрения дела фактически выполняет запрашиваемое истцом, – отмечают в Нацагентстве.

В Окружном административном суде отреагировали на комментарий Новикова: посоветовали “читать Кодекс об административном судопроизводстве и не пользоваться архаичными постановлениями”.

– В соответствии с частью 1 статьи 154 КАСУ заявление об обеспечении иска рассматривается судом, в производстве которого находится дело или к которому должен быть подан иск, не позднее двух дней со дня его поступления, без уведомления участников дела. Заявление об обеспечении иска зарегистрировано судом 17 июня, поэтому о каких надуманных беспрецедентных сроках идет речь – неизвестно, – отмечают в ОАСК.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу относительно иска премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, поступившему 16 июня.

Глава правительства оспаривает предписание НАПК об отмене распоряжения Кабмина о назначении Юрия Витренко председателем правления Нафтогаза и расторжении с ним контракта.

Судебное заседание по делу назначено на 29 июня.

Привлечь к участию в деле на стороне истца как третьих лиц, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора, Шмыгаль просит Кабинет министров Украины и председателя правления АО НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко.

28 апреля 2021 года Кабмин признал деятельность НАК Нафтогаз в течение 2020 года неудовлетворительной.

Из-за этого уволили главу правления Андрея Коболева. Члены Наблюдательного совета заявили о добровольной отставке.

Вместо Коболева председателем правления назначили Юрия Витренко, который с 21 декабря 2020 года занимал должность и. о. министра энергетики Украины.

13 мая Юрий Витренко подписал контракт о том, что будет возглавлять НАК Нафтогаз в течение 12 месяцев.

Источник: ОАСК, НАПК