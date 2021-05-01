30 апреля члены Наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины подали компании письменные уведомления о прекращении выполнения своих полномочий.

По информации пресс-службы компании, решение приняли все члены, которые присутствовали во время внеочередного заседания в пятницу.

— Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность по поводу возможности выполнять свои полномочия дальше, — говорится на сайте НАК Нафтогаз Украины.

В то же время, согласно корпоративным процедурам, которые действуют сейчас в компании, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года.

В течение следующих двух недель члены правления будут обеспечивать надлежащую передачу своих полномочий.

Ситуация с Нафтогазом

28 апреля Кабмин провел заседание общего собрания акционеров НАК Нафтогаз Украины и признал деятельность компании в течение 2020 года неудовлетворительной.

Правительство уволило главу правления Андрея Коболева и назначило нового руководителя, им стал Юрий Витренко.

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Источник: НАК Нафтогаз