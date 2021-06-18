Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про забезпечення позову та зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції, адресованого очільнику Кабміну.

Дія припису буде зупинена до набрання законної сили рішення в справі за позовом Дениса Шмигаля до Нацагентства.

Заходи забезпечення позову суд вважає вимушеними, оскільки їх невжиття призведе до негативних наслідків, для відновлення яких необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

Голова НАЗК Олександр Новіков вважає, що задоволення клопотання прем’єр-міністра ще раз доводить, що судова реформа конче потребує реформування:

– ОАСК розглянув клопотання про забезпечення позову в рекордні строки – менше ніж за два дні. Така швидкість є безпрецедентною для українського правосуддя. Особливо зважаючи на те, що станом на кінець 2020 року в судах накопичилося понад 3 тис. нерозглянутих справ щодо корупціонерів.

У НАЗК стверджують, що відповідно до постанови Вищого адміністративного суду, забезпечення такого позову не відповідає меті правового застосування забезпечення позову.

– Тобто в цьому випадку позивач просить суд визнати протиправним та скасувати припис НАЗК, а суд без розгляду справи фактично виконує запитуване позивачем, – зазначають у Нацагентстві.

В Окружному адміністративному суді відреагували на коментар Новікова та порадили “читати Кодекс про адміністративне судочинство й не послуговуватись архаїчними постановами”.

– Згідно з частиною 1 статті 154 КАСУ заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів із дня її надходження, без повідомлення учасників справи. Заява про забезпечення позову зареєстрована судом 17 червня, тому про які надумані безпрецедентні строки йде мова – невідомо, – зазначають в ОАСК.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Національного агентства з питань запобігання корупції, який надійшов 16 червня.

Глава уряду оскаржує припис НАЗК про скасування розпорядження Кабміну щодо призначення Юрія Вітренка головою правління Нафтогазу та розірвання з ним контракту.

Судове засідання в справі призначено на 29 червня.

Залучити до участі в справі на боці позивача як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, Шмигаль просить Кабінет Міністрів України та голову правління АТ НАК Нафтогаз України Юрія Вітренка.

28 квітня 2021 року Кабмін визнав діяльність НАК Нафтогаз протягом 2020 року незадовільною.

Через це звільнили очільника правління Андрія Коболєва. Члени Наглядової ради заявили про добровільну відставку.

Замість Коболєва головою правління призначили Юрія Вітренка, який із 21 грудня 2020 року обіймав посаду в. о. міністра енергетики України.

13 травня Юрій Вітренко підписав контракт про те, що очолюватиме НАК Нафтогаз протягом 12 місяців.

Джерело: ОАСК, НАЗК