Данилов сообщил, сколько паспортов на Донбассе выдала РФ

Россия выдала жителям временно оккупированных территорий на Донбассе уже 630 тыс. российских паспортов, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга 18 июня.

По словам Данилова, это ставит под сомнение возможность проведения там местных выборов.

Данилов отметил, что подписанные очень давно минские договоренности на данный момент не могут быть выполнены, так как с того момента некоторые обстоятельства кардинально изменились.

— 630 тыс. паспортов, РФ как аусвайс выдала — это повод для того, чтобы начинать переговоры, что с этим делать, — отметил секретарь.

Также Данилов отметил, что в отличие от Российской Федерации Украина выполняет 100% минских соглашений.

— Российская сторона не желает выполнять свою часть договоренностей. Они считают, что они не являются стороной этого процесса, что является полным абсурдом — сегодня весь мир знает, что на той стороне стоит РФ, — резюмировал Данилов.

Заседание СНБО 18 июня

Одно из важнейших решений, которое приняли на заседании СНБО — введение полного пакета санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

О том, за что Фирташ и Фукс попали под санкции, читайте в материале Фактов ICTV.