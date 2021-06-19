Данілов повідомив, скільки паспортів на Донбасі видала РФ

Росія видала жителям тимчасово окупованих територій на Донбасі вже 630 тис. російських паспортів, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу 18 червня.

За словами Данілова, це ставить під сумнів можливість проведення там місцевих виборів.

Данілов наголосив, що підписані дуже давно мінські домовленості наразі не можуть бути виконані, адже з того моменту деякі обставини кардинально змінились.

– 630 тис. паспортів, які РФ як аусвайс видала – це привід для того, щоб починати переговори, що з цим робити, – зазначив секретар.

Також Данілов зауважив, що на відміну від Російської Федерації Україна виконує 100% мінських угод.

– Російська сторона не бажає виконувати свою частину домовленостей. Вони вважають, що вони не є стороною цього процесу, що є повним абсурдом – сьогодні весь світ знає, що на тому боці стоїть РФ, – резюмував Данілов.

Засідання РНБО 18 червня

Одне з найважливіших рішень, яке ухвалили на засіданні РНБО – запровадження повного пакету санкцій проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Про те, за що Фірташ та Фукс потрапили під санкції, читайте в матеріалі Фактів ICTV.