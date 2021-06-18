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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Кулеба анонсировал привлечение США к прекращению войны на Донбассе

Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с американским лидером Джо Байденом возможность дальнейшего привлечения США к урегулированию конфликта на Донбассе.

Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, соответствующая тема будет подниматься в ходе визита Зеленского в Вашингтон.

— Обратите внимание на одну деталь: откуда взялась встреча Байдена и Путина? Они поговорили именно в разгар эскалации вдоль украинской границы. Именно в этот момент президент Байден позвонил Путину и сказал ему очень четко, что то, что он делает на границе – неприемлемо, — заявил глава МИД.

По его словам, визит Зеленского изменит многое в двухсторонних отношениях между Украиной и США в сфере безопасности.

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Встреча Путина с Зеленским

Накануне стало известно, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, конкретных шагов по подготовке встречи пока не предпринималось.

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