Визит президента Украины Владимира Зеленского в США может многое изменить в выведении двусторонних отношений между странами на новый уровень в сфере безопасности.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы Право на власть. Он отметил, что главной темой визита президента Украины в Белый дом летом этого года станет привлечение США к мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины.

— Меня очень радует, что американская сторона хочет видеть не церемониальный визит, а такой, что принесет конкретные результаты. Это полностью совпадает с нашим видением и мы уже работаем над его организацией, — добавил министр.

Встреча Байдена и Зеленского

7 июня президент Украины и президент США провели телефонный разговор, во время которого Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить Вашингтон летом этого года.

Глава государства поблагодарил американского коллегу за приглашение и заявил, что ждет встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.

Позже Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена может произойти в конце июля 2021 года.