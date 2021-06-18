Візит президента України Володимира Зеленського до США може багато змінити у виведенні двосторонніх відносин між країнами на новий рівень у сфері безпеки.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми Право на владу. Він зазначив, що головною темою візиту президента України до Білого дому влітку цього року стане залучення США до мирного врегулювання ситуації на Сході України.

– Мене дуже тішить, що американська сторона хоче бачити не церемоніальний візит, а такий, що принесе конкретні результати. Це повністю співпадає з нашим баченням і ми вже працюємо над його організацією, – додав міністр.

Зустріч Байдена і Зеленського

7 червня президент України і президент США провели телефонну розмову, під час якої Джо Байден запросив Володимира Зеленського відвідати Вашингтон влітку цього року.

Глава держави подякував американському колезі за запрошення і заявив, що чекає на зустріч, аби обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США.

Пізніше Дмитро Кулеба заявив, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена може відбутися наприкінці липня 2021 року.