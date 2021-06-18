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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Минэнерго предложит производителям электричества альтернативу зеленому тарифу

зелений тариф

В Украине предложат производителям электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выбрать схему премиальной продажи электричества вместо зеленого тарифа.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к Кабмину в Верховной Раде 18 июня.

— Минэнерго работает над правовой базой для привлечения игроков возобновляемых источников энергии для участия их на рынке электрической энергии, — сказал он.

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По словам Галущенко, одним из механизмов такого привлечения является переход на выбор от систем поддержки производителей зеленого тарифа к системе Feed-in Premiums.

В частности, как объяснил министр, это позволит производителям быть полноценными участниками рынка электроэнергии, формировать свою коммерческую стратегию продажи и выходить на различные сегменты рынка.

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