Минэнерго предложит производителям электричества альтернативу зеленому тарифу

В Украине предложат производителям электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) выбрать схему премиальной продажи электричества вместо зеленого тарифа.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к Кабмину в Верховной Раде 18 июня.

— Минэнерго работает над правовой базой для привлечения игроков возобновляемых источников энергии для участия их на рынке электрической энергии, — сказал он.

По словам Галущенко, одним из механизмов такого привлечения является переход на выбор от систем поддержки производителей зеленого тарифа к системе Feed-in Premiums.

В частности, как объяснил министр, это позволит производителям быть полноценными участниками рынка электроэнергии, формировать свою коммерческую стратегию продажи и выходить на различные сегменты рынка.