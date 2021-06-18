Міненерго запропонує виробникам електрики альтернативу зеленому тарифу

В Україні запропонують виробникам електрики з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) вибрати схему преміального продажу електрики замість зеленого тарифу.

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до Кабміну у Верховній Раді 18 червня.

– Міненерго працює над правовою базою для залучення гравців відновлюваних джерел енергії для участі їх у ринку електричної енергії, – сказав він.

За словами Галущенка, одним із механізмів такого залучення є перехід на вибір від систем підтримки виробників зеленого тарифу до системи Feed-in Premiums.

Зокрема, як пояснив міністр, це дасть змогу виробникам бути повноцінними учасниками ринку електроенергії, формувати свою комерційну стратегію продажу і виходити на різні сегменти ринку.