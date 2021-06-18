Розмова щодо України була предметною: Кулеба про зустріч Байдена і Путіна

Розмова президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна щодо України під час зустрічі лідерів у Женеві була предметною.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що американський лідер однозначно був на боці України.

– Насправді розмова між ними щодо України була предметною, і вони один одного дуже добре розуміли, тому що президент Байден ще в статусі віце-президента з перших днів російської агресії проти нашої держави знає це питання. Президент США чітко заявив Путіну про те, що він твердо і непохитно стоятиме на захисті територіальної цілісності і суверенітету України, – додав міністр.

За словами Дмитра Кулеби, 17 червня він провів розмову з заступником державного секретаря США Вікторією Нуланд, яка запевнила, що ні президент Джо Байден, ні вся його команда не відступлять від правила жодних домовленостей про Україну без України.

Президент США Джо Байден зустрічався із президентом Росії Володимиром Путіним 16 червня у Женеві. Переговори лідерів тривали близько трьох годин і завершилися окремими прес-конференціями.

Про результати зустрічі Байдена і Путіна та на які зрушення слід очікувати від РФ та США найближчим часом – читайте у нашому матеріалі.