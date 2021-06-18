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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Зеленский назвал фамилии еще двух человек, против которых СНБО ввел санкции

зеленський головна

Владимир Зеленский назвал еще двух человек, против которых СНБО ввел санкции — это российские бизнесмены Сергей Чемезов и Михаил Шелков.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о введении санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Также президент подвел итоги заседания СНБО, которое состоялось 18 июня. Зеленский отметил, что в частности была принята Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины, аннулированы несколько лицензий недобросовестных недропользователей, а также рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества с другими странами.

В частности Зеленский сообщил о введении санкций против еще 12 человек, которые являются уголовными авторитетами, то есть находятся в статусе субъекта повышенного преступного влияния.

— Наводим порядок! Хороших выходных! — подытожил президент в Telegram-канале.

Санкции против Фирташа и Фукса

18 июня Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел полный пакет санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Алексей Данилов отметил, что против Фирташа санкции ввели из-за его участия в титановом бизнесе и поставке сырья оборонным предприятиям РФ.

Фукс попал под санкции из-за причастности к незаконному получению лицензий на добычу нефти и газа.

Фото: Офис президента

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