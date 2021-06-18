Зеленский назвал фамилии еще двух человек, против которых СНБО ввел санкции

Владимир Зеленский назвал еще двух человек, против которых СНБО ввел санкции — это российские бизнесмены Сергей Чемезов и Михаил Шелков.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о введении санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Підсумки засідання РНБО. Ухвалили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу. Анульовано ліцензії недобросовісних надрокористувачів. Державі повернуто ліцензії на видобуток газу та нафти. Є нові санкції – Фірташ, Фукс, Чемезов, Шелков, інші особи, які працювали проти ????????. pic.twitter.com/i88rDGyZKe — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2021

Также президент подвел итоги заседания СНБО, которое состоялось 18 июня. Зеленский отметил, что в частности была принята Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины, аннулированы несколько лицензий недобросовестных недропользователей, а также рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества с другими странами.

В частности Зеленский сообщил о введении санкций против еще 12 человек, которые являются уголовными авторитетами, то есть находятся в статусе субъекта повышенного преступного влияния.

— Наводим порядок! Хороших выходных! — подытожил президент в Telegram-канале.

Санкции против Фирташа и Фукса

18 июня Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел полный пакет санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Алексей Данилов отметил, что против Фирташа санкции ввели из-за его участия в титановом бизнесе и поставке сырья оборонным предприятиям РФ.

Фукс попал под санкции из-за причастности к незаконному получению лицензий на добычу нефти и газа.