Зеленський назвав прізвища ще двох осіб, проти яких РНБО ввела санкції

Володимир Зеленський назвав ще двох осіб, проти яких РНБО запровадила санкції – це россійські бізнесмени Сергій Чемезов та Михайло Шелков.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про запровадження санкцій проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Підсумки засідання РНБО. Ухвалили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу. Анульовано ліцензії недобросовісних надрокористувачів. Державі повернуто ліцензії на видобуток газу та нафти. Є нові санкції – Фірташ, Фукс, Чемезов, Шелков, інші особи, які працювали проти ????????. pic.twitter.com/i88rDGyZKe — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2021

Також президент підбив підсумки засідання РНБО, яке відбулося 18 червня. Зеленський зазначив, що зокрема було ухвалено Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, анульовано кілька ліцензій недобросовісних надрокористувачів, а також розглянуто питання військово-технічної співпраці з іншими країнами.

Зокрема Зеленський повідомив про запровадження санкцій проти ще 12 осіб, які є кримінальними авторитетами, тобто перебувають у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу.

– Наводимо порядок! Гарних вихідних! – підсумував президент у Telegram-каналі.

Санкції проти Фірташа та Фукса

18 червня Рада національної безпеки та оборони України запровадила повний пакет санкцій проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Олексій Данілов зазначив, що проти Фірташа санкції ввели через його участь у титановому бізнесі та постачання сировини оборонним підприємствам РФ.

Фукс потрапив під санкції через причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток нафти та газу.