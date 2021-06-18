Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Зеленський назвав прізвища ще двох осіб, проти яких РНБО ввела санкції

зеленський головна

Володимир Зеленський назвав ще двох осіб, проти яких РНБО запровадила санкції – це россійські бізнесмени Сергій Чемезов та Михайло Шелков.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про запровадження санкцій проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Також президент підбив підсумки засідання РНБО, яке відбулося 18 червня. Зеленський зазначив, що зокрема було ухвалено Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, анульовано кілька ліцензій недобросовісних надрокористувачів, а також розглянуто питання військово-технічної співпраці з іншими країнами.

Зокрема Зеленський повідомив про запровадження санкцій проти ще 12 осіб, які є кримінальними авторитетами, тобто перебувають у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу.

– Наводимо порядок! Гарних вихідних! – підсумував президент у Telegram-каналі.

Санкції проти Фірташа та Фукса

18 червня Рада національної безпеки та оборони України запровадила повний пакет санкцій проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Олексій Данілов зазначив, що проти Фірташа санкції ввели через його участь у титановому бізнесі та постачання сировини оборонним підприємствам РФ.

Фукс потрапив під санкції через причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток нафти та газу.

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка