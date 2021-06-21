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Факты / Украина / Политика
Абрамова Юлія |

Михаил Бродский заменит Джоэля Леона на посту посла Израиля в Украине

україна ізраїль, робота в ізраїлі

Михаил Бродский заменит Джоэля Леона — посла Израиля в Украине на протяжении последних трех лет.

Дипломат, был послом Израиля в Казахстане и послом-нерезидентом в Кыргызстане, в ближайшие недели приступит к работе в Киеве.

49-летний Бродский родился в Санкт-Петербурге, около 30 лет назад иммигрировал в Израиль.

В стране он получил степень бакалавра политических наук и степень магистра дипломатии и национальной безопасности в Тель-Авивском университете.

В начале своей дипломатической карьеры около 5 лет работал пресс-атташе Посольства Израиля в Москве, а через несколько лет — директором по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне.

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Источник: Breslev News

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