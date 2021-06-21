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Абрамова Юлія |

Михайло Бродський замінить Джоеля Леона на посту посла Ізраїлю в Україні

україна ізраїль, робота в ізраїлі

Михайло Бродський замінить Джоеля Леона, який працює послом Ізраїлю в Україні останні три роки.

Дипломат, який був послом Ізраїлю в Казахстані та послом-нерезидентом в Киргизстані, найближчими тижнями приступить до роботи в Києві.

49-річний Бродський народився в Санкт-Петербурзі, близько 30 років тому іммігрував до Ізраїлю. В країні він отримав ступінь бакалавра політичних наук та ступінь магістра дипломатії і національної безпеки в Тель-Авівському університеті.

На початку своєї дипломатичної кар’єри близько 5 років працював прес-аташе Посольства Ізраїлю в Москві, а через кілька років – директором зі зв’язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні.

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Днем раніше посол Росії в Сполучених Штатах Анатолій Антонов повернувся до Вашингтона.

Джерело: Breslev News

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