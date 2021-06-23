Саммит Крымской платформы должен принять окончательный документ, регулирующий все ключевые вопросы, связанные с временной оккупацией Крыма Россией.

Об этом сказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, и отметил, что саммиты Крымской платформы будут проходить на постоянной основе до тех пор, пока не произойдет процесс деоккупации и реинтеграции полуострова.

— Мы считаем, это будет очень хороший результат, если саммит, который состоится 23 августа в Киеве, завершится итоговым документом, некой политической декларацией, которая будет включать все ключевые вопросы и проблемные сферы относительно временной оккупации Крыма Российской Федерацией, — сказал Кориневич.

По мнению Кориневича, сейчас очень много дипломатических усилий прилагается на международном уровне, например Генеральной Ассамблеей ООН и ПАСЕ, но полноценной международной платформы для обсуждения вопросов Крыма нет.

Кориневич рассказал, что офис платформы будет работать в Киеве в режиме 27/7 и будет укомплектован персоналом, который занимается исключительно вопросами Крымского полуострова.

Крымская платформа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира в борьбе за защиту прав граждан.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой.