Саміт Кримської платформи має ухвалити остаточний документ, який регулює усі ключові питання, пов’язані із тимчасовою окупацією Криму Росією.

Про це сказав постійний представник президента України у Криму Антон Кориневич, та зазначив, що саміти Кримської платформи відбуватимуться на постійній основі доти, доки не відбудеться процес деокупації та реінтеграції півострова.

– Ми вважаємо, це буде дуже хороший результат, якщо саміт, який відбудеться 23 серпня в Києві, завершиться підсумковим документом, якоюсь політичною декларацією, яка включатиме всі ключові питання і проблемні сфери щодо тимчасової окупації Криму Російською Федерацією, – сказав Кориневич.

На думку Кориневича, наразі дуже багато дипломатичних зусиль докладається на міжнародному рівні, наприклад Генеральною Асамблеєю ООН та ПАРЄ, але повноцінної міжнародної платформи для обговорення питань Криму немає.

Кориневич розповів, що офіс платформи працюватиме в Києві у режимі 27/7 і буде укомплектований персоналом, який займатиметься виключно питаннями Кримського півострову.

Кримська платформа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кримська платформа має об’єднати усі демократичні країни світу у боротьбі за захист прав громадян.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.