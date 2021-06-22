США выразили обеспокоенность в связи с гибелью гражданского жителя Авдеевки, который умер в результате обстрела российских наемников и призвали РФ прекратить военную агрессию.

Об этом сообщили в посольстве США в Киеве на своей странице в Twitter и призвали Россию принять участие в мирных переговорах.

— Призываем Россию прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев, и принять участие в мирных переговорах, — отметили в ведомстве 22 июня.

Стурбовані повідомленнями про цивільного, що постраждав біля власного будинку внаслідок порушень режиму припинення вогню біля Авдіївки 19 червня. Закликаємо Росію припинити безглузде насильство, яке продовжує травмувати та вбивати українців, та взяти участь у мирних переговорах. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 22, 2021

Местный житель городка Авдеевка 19 июня получил пулевое ранение после того, как боевики обстреляли населенный пункт из крупнокалиберных пулеметов.

Военные Вооруженных сил Украины оказали ему первую медицинскую помощь и направили в больницу, но спасти раненому жизнь не удалось.

Погибшим оказался мужчина 1989-го года рождения, который в момент обстрела находился в собственном дворе.