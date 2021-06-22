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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Продолжаете убивать украинцев: США призвали РФ прекратить насилие

Продолжаете убивать украинцев: США призвали РФ прекратить насилие

США выразили обеспокоенность в связи с гибелью гражданского жителя Авдеевки, который умер в результате обстрела российских наемников и призвали РФ прекратить военную агрессию.

Об этом сообщили в посольстве США в Киеве на своей странице в Twitter и призвали Россию принять участие в мирных переговорах.

— Призываем Россию прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев, и принять участие в мирных переговорах, — отметили в ведомстве 22 июня.

Местный житель городка Авдеевка 19 июня получил пулевое ранение после того, как боевики обстреляли населенный пункт из крупнокалиберных пулеметов.

Военные Вооруженных сил Украины оказали ему первую медицинскую помощь и направили в больницу, но спасти раненому жизнь не удалось.

Погибшим оказался мужчина 1989-го года рождения, который в момент обстрела находился в собственном дворе.

Фото: Depositphotos

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