США висловили стурбованість через загибель цивільного жителя Авдіївки, який помер внаслідок обстрілу російських найманців і закликали РФ припинити військову агресію.

Про це повідомили у посольстві Сполучених Штатів у Києві на своїй сторінці у Twitter та закликали Росію взяти участь у мирних переговорах.

– Закликаємо Росію припинити безглузде насильство, яке продовжує травмувати та вбивати українців, та взяти участь у мирних переговорах, – наголосили у відомстві 22 червня.

Стурбовані повідомленнями про цивільного, що постраждав біля власного будинку внаслідок порушень режиму припинення вогню біля Авдіївки 19 червня. Закликаємо Росію припинити безглузде насильство, яке продовжує травмувати та вбивати українців, та взяти участь у мирних переговорах. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 22, 2021

Місцевий мешканець містечка Авдіївка 19 червня отримав кульове поранення після того, як бойовики обстріляли населений пункт із великокаліберних кулеметів.

Військові Збройних сил України надали йому першу медичну допомогу та направили до лікарні, але врятувати пораненому життя не вдалося.

Загиблим виявився чоловік 1989-го року народження, який у момент обстрілу перебував на власному подвір’ї.