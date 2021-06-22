Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Продовжуєте вбивати українців: США закликали РФ припинити насильство

Продовжуєте вбивати українців: США закликали РФ припинити насильство

США висловили стурбованість через загибель цивільного жителя Авдіївки, який помер внаслідок обстрілу російських найманців і закликали РФ припинити військову агресію.

Про це повідомили у посольстві Сполучених Штатів у Києві на своїй сторінці у Twitter та закликали Росію взяти участь у мирних переговорах.

– Закликаємо Росію припинити безглузде насильство, яке продовжує травмувати та вбивати українців, та взяти участь у мирних переговорах, – наголосили у відомстві 22 червня.

Місцевий мешканець містечка Авдіївка 19 червня отримав кульове поранення після того, як бойовики обстріляли населений пункт із великокаліберних кулеметів.

Військові Збройних сил України надали йому першу медичну допомогу та направили до лікарні, але врятувати пораненому життя не вдалося.

Загиблим виявився чоловік 1989-го року народження, який у момент обстрілу перебував на власному подвір’ї.

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка