Отношения Украины и Грузии возвращаются в норму — Зурабишвили

Отношения Украины и Грузии возвращаются к норме, которая основывается на вековой дружбе между народами и поддержке суверенитета и территориальной целостности.

Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время официального визита в Киев, напомнив, что обе страны объединяют стремления стать членом Европейского Союза и НАТО.

— Этот визит — только начало усиления наших политических отношений, поэтому приглашаю президента Зеленского с визитом в Грузию. Я также понимаю, какое большое значение для Украины имеет Крымская платформа. Поэтому, как только я вернусь, мы решим, кто и на каком уровне будет представлять Грузию на этой платформе, — заявила она.

Зурабишвили отметила, что Украина и Грузия двигаются мирным путем к деоккупации своих территорий. Поэтому провокации со стороны России на линии соприкосновения на Донбассе должны прекратиться.

Кроме того, Саломе Зурабишвили добавила, что Грузия поддерживает подключение партнеров из США и ЕС для решения вооруженных конфликтов.

Со своей стороны Владимир Зеленский заявил, что политический диалог между Украиной и Грузией набирает обороты, поскольку обе страны объединяют общие цели.