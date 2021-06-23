Відносини України і Грузії повертаються до норми – Зурабішвілі

Відносини України і Грузії повертаються до норми, яка ґрунтується на віковій дружбі між народами і підтримці суверенітету та територіальної цілісності.

Про це повідомила президент Грузії Саломе Зурабішвілі під час офіційного візиту до Києва, нагадавши, що обидві країни об’єднує прагнення стати членом Європейського Союзу і НАТО.

– Цей візит – тільки початок посилення наших політичних відносин, тому запрошую президента Зеленського з візитом у Грузію. Я також розумію, яке велике значення для України має Кримська платформа. Тому, щойно я повернусь, ми вирішимо, хто і на якому рівні представлятиме Грузію на цій платформі, – заявила вона.

Зурабішвілі зазначила, що Україна і Грузія рухаються мирним шляхом до деокупації своїх територій. Тому провокації з боку Росії на лінії зіткнення на Донбасі повинні припинитися.

Крім того, Саломе Зурабішвілі додала, що Грузія підтримує підключення партнерів із США та ЄС для вирішення збройних конфліктів.

Зі свого боку Володимир Зеленський заявив, що політичний діалог між Україною та Грузією набирає обертів, оскільки обидві країни об’єднують спільні цілі.